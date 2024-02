“Nos atracaron en Envigado. Nos negaron un penalti legal y luego nos pitan uno que no existe”, agregó Tulio en el programa de radio, ‘La Banda Deportiva’.

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo. Árbitro central y los del VAR, culpables. Estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, dijo Tulio Gómez en la red social X.

Y es que, además, todo sucedió tras el penalti que Envigado le anotó al América de Cali, es decir, al 90+5′, cuando ya todo estaba prácticamente definido en empate. Hubo un tiro de esquina a favor del visitante y el portero Joan Parra y el defensa Kevin Tamayo no tuvieron reparo para simular calambres y golpes. No pasaba nada porque estaban fuera del terreno y el juego debía continuar, pero todo tomó la curva más insólita posible cuando un compañero llegó rápidamente a la situación y los colocó dentro de la cancha para detener cualquier situación y forzar el final del partido. Como dijo Tito Puccetti: “Señores, ¿Es en serio?”

Pero no solo eso, en medio del trámite del partido, se observó como arquero y jugador de Envigado están simulando agotamiento y dolor físico, cuando todo era una dramatización para quemar tiempo. Incluso, se ve a uno de sus compañeros empujándolos para que todas las acciones se realizarán dentro del terreno de juego y así paralizar por completo el andar del compromiso. Es realmente insólito.

Todo pasó en el partido de Envigado vs. América de Cali, por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024. El juego se disputó en el Polideportivo Sur y finalizó 1-1. Fue un compromiso que estuvo marcado por la polémica arbitral, tras un penalti que el juez central y el VAR le dieron al club local.

