Una de las grandes novelas que se vive en la final de la Liga colombiana tiene que ver con los fuertes cruces de declaraciones que hay entre Rafael Dudamel y Carlos Antonio Vélez. El entrenador y el periodista no dejan de mandarse ‘pullas’ de manera pública, con palabras que han calentado el juego entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe. A este gran problema mediático se sumó un capítulo más, con una nueva respuesta por parte del comunicador que trabaja en Canal RCN, Antena 2 y Win Sports.

En su programa radial, ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez salió a aclarar todo este show mediático que tiene con Rafael Dudamel, DT del Bucaramanga. Aseguró que no tiene nada personal en contra del venezolano, del equipo o de la ciudad. Dejó claro que su discrepancia con él es de temas deportivos y que el problema real con el entrenador es a nivel institucional. Algo que involucra a la Organización Ardila Lule y a Win Sports.

Carlos Antonio Vélez dejó en evidencia a Rafael Dudamel

En su explicación, Carlos Antonio Vélez aseguró que él tenía una buena relación con Rafael Dudamel, hasta el 2021. Aseguró que conversaban e, incluso, el entrenador se reunió con él para que lo llevara a trabajar al Canal RCN: “El 15 de marzo de 2018 me pidió una cita y yo lo atendí. Me pidió trabajar con nosotros (en el Canal RCN) en el Mundial de Rusia”. Aclaró que él no podía decidir nada, porque la jefe en televisión es Andrea Guerrero.

Luego de eso, la relación continúa de manera normal. Incluso tuvieron comunicaciones durante la pandemia, donde Rafael Dudamel se interesó por la salud de la familia del periodista. Todo el descontrol entre ambos comenzó en 2021, cuando el venezolano asumió como DT del Deportivo Cali.

El famoso episodio de la tablet de Dudamel, en un Nacional vs. Cali

Una de las imágenes más recordadas de Rafael Dudamel como DT del Cali, fue cuando salió a una rueda de prensa a reclamar decisiones arbitrales con una tablet. Ocurrió justo después de que su equipo quedara eliminado de las semifinales de Copa Colombia, ante Atlético Nacional. En sus declaraciones, aseguró que el equipo antioqueño tenía comprados a los árbitros para eliminar al Azucarero.

“Cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, que los cheques salen de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación”: Rafael Dudamel.

“Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación”: Rafael Dudamel.

Carlos Antonio Vélez le cantó la tabla al DT de Bucaramanga

“El día bisagra fue el día en el que él, tratando de justificar una derrota del Cali contra Nacional, sacó una tablet. Hizo un show de quinta, poniendo en tela de juicio la honestidad y la honorabilidad de quienes trabajamos en Win. Porque dijo que como esa empresa era del mismo del dueño de Atlético Nacional, a nosotros nos pagaba Nacional”.

“Yo no soy empleado de Nacional. Es una falta de respeto. Sin mis compañeros de Win no reaccionaron, es problema de ellos. Yo tengo carácter y reaccioné. Esa no es una manera de justificarse, deportivamente. Tirándonos a los leones, a la gente de la calle. Al hincha del Deportivo Cali que en ese momento, a lo mejor, hasta le creyó. Que nosotros inducíamos a los del VAR para que tomaran decisiones. Nunca tuvo la elegancia y la gentileza de decir: ‘me equivoqué’.”

“Nunca hubo un problema institucional, ni con el Cali en su momento, ni con el Bucaramanga ahora. Que a mí no me guste como juega, es normal y puedo decirlo. No es en contra de la ciudad o del equipo. Este problema con Dudamel es institucional, ni siquiera es personal. Él se metió con la institución del periodista y con la organización Ardila Lula, haciendo creer algo que no es cierto”.

(Minuto 10:09) Escuche todo lo que dijo Carlos Antonio Vélez contra Rafael Dudamel