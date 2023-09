Luis Fernando Montoya es uno de los símbolos de superación del fútbol colombiano, esto después de salir adelante con su vida en medio de las dificultades que le dejó un atentado que sufrió en el año 2004 en el municipio de Caldas en el departamento de Antioquia, el cual lo dejó cuadripléjico en una silla de ruedas.

El ‘Campeón de la vida’ como es conocido, sigue muy atento a lo que sucede en el fútbol colombiano e internacional, así lo ha hecho conocer en diferentes entrevistas que da, en donde haba de lo que pasa en el balompié nacional y revela sus conceptos, los cuales le aportan al FPC.

El profesor Montoya fue noticia en los últimos días por un muy bonito suceso, ya que se le vio muy feliz graduándose, imágenes que emocionaron a los colombianos, que inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación para el entrenador, que en medio de las complejidades de salud, se sigue preparando.

¿De qué se graduó el profe Montoya?

En medio de una bonita ceremonia, el técnico Luis Fernando recibió su diploma de Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte en la Corporación Universitaria Minutos de Dios, en su sede de Bello, Antioquia, allí estuvo acompañado de sus familiares, enfermera y terapeuta respiratoria.

“Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Caldas de Manizales ‘usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’ y hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná (Caldas) y eso me motivó a mí para buscar este objetivo”, contó Montoya.

Que después agregó: “Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes, ese abrazo yo lo quisiera dar, lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa, llevo 19 años intentando mover un dedo y no he podido, háganlo ustedes, denle las gracias a los padres porque ese esfuerzo que han hecho ellos es para sentirse muy felices”.

¿Qué títulos ganó como entrenador?

El profesor Luis Fernando Montoya, logró con el Once Caldas levantar el título de campeón de la Liga Colombiana en su torneo apertura en el año 2003, también la tan recordada Copa Conmebol Libertadores del 2004, el cual fue un hecho histórico para el fútbol colombiano, y que recibió el reconocimiento a nivel mundial.