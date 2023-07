Jorge Marsiglia fue uno de los jugadores fundamentales del último título del Deportivo Cali en 2021 cuando superaron al Deportes Tolima. El joven de 24 años tuvo que retirarse del fútbol profesional por motivos inesperados, su último partido fue el 17 de abril de 2022, para esas fechas recibió una lamentable noticia.

En un desgarrador relato contó como una razón médica lo alejó de por vida de las canchas, pues después de varias citas, los especializados le descubrieron un tema cardiaco que podría llevarlo a sufrir una muerte súbita.

“Descubrieron que yo tenía una pared del corazón más grande que la otra; se salía de las medidas normales, pero que no era tan riesgoso porque tenía un parámetro que mide cuánto puede crecer”, dijo Marsiglia al diario El País de Cali

Indicó que los médicos lo advirtieron y le dijeron que aunque en el momento no sintiera nada, en competencia, al realizar un esfuerzo mayor, su corazón podría fallar.

“Me dijeron que pueda que no sienta ningún síntoma, pero que jugando es posible que me dé un paro cardíaco. Entonces era mejor evitar. Hay jugadores que les descubren la miocardiopatía, pero al final de sus carreras. Yo esperaba que conmigo pasara lo mismo, pero ya con un hijo no era conveniente tomar ese riesgo”, agregó.

Contó que lo fuerte de la noticia lo hizo alejarse de las redes sociales para poder asimilarlo: “me alejé de las redes sociales y me fui para mi pueblo un tiempo a estar con mi familia, tratando de asimilar ese cambio en mi vida. Fue un golpe que yo no esperaba, en mi casa tampoco”.

“Poco a poco voy asimilando que el camino es diferente al que tenía planeado. Son cosas de Dios”, finalizó.