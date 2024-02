Los hinchas del América de Cali están molestos y no están conformes con la simple suspensión de los árbitros que formaron parte del “nefasto” partido donde América fue víctima de un empate injusto contra Envigado.

Las cosas no se han calmado. Todos están exigiendo justicia, no solo por parte de la gente del América, sino también por otros “desastres” arbitrales que ocurrieron entre el 17 y 18 de febrero por la Fecha 7 de la liga.

Algunos hinchas han mostrado su hartazgo en las redes sociales con la situación del mal arbitraje. Incluso, hinchas del Santa Fe están acusando a los árbitros y algunos jugadores de amañar partidos por dinero.

Liberación de los audios

Aún no está clara la fecha, no se ha dicho un día en particular, pero lo que sí está claro es que podría ser “pronto”. De acuerdo a las declaraciones recientes de Armando Farfán, miembro de la Comisión Arbitral, en Blu Radio, se pudo conocer que la fecha de la publicación de los audios podría estar muy cerca.

“Claro, los audios lo envían inmediatamente, internamente lo tenemos y posiblemente ahora más tarde autoricemos la divulgación”.

Es probable que los audios estén disponibles antes del inicio o al final de la Fecha 8, fecha en la cual América de Cali tendrá que disputar un partido contra La Equidad en casa. Por otro lado, Envigado deberá disputar uno de visitante contra Águilas Doradas.

Si los audios salen al público y a los hinchas no les gusta lo que se dice en ellos, es probable que haya protestas u otro tipo de expresión por parte de la hinchada hacia la Dimayor.