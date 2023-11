Millonarios ha logrado reponerse de la caída en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. Los Azules volvieron a la actividad este domingo 26 de noviembre en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II, imponiéndose ante Independiente Medellín. El entrenador, Alberto Gamero reveló que llegó al partido con un gran temor.

No han sido los mejores días para Millonarios. El pasado jueves, el equipo bogotano cayó en la vuelta de la final de la Copa Colombia en la tanda de penales. Esto dejaba abierta la duda sobre cómo llegarían física y anímicamente para el partido de este domingo por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.

Millonarios supo reponerse del duro golpe sufrido en la Copa Colombia y consiguió un triunfo importante este domingo ante Independiente Medellín en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la mínima diferencia. Esto los ubicó como líderes del Grupo B.

Victoria en Bogotá

Fue un partido complicado para Millonarios el de este domingo. El partido se destrabó al minuto 25′, Daniel Ruiz colgó el centro al área y Larry Vásquez le ganó la posición a su marcador para romper con la paridad inicial con un remate de cabeza, poniendo así el único gol del partido.

Con este resultado, Millonarios logra seguir a paso firme en el Grupo B, siendo punteros con puntaje perfecto luego de derrotar a sus tres rivales en la primera rueda. Ahora se posicionan como favoritos a llevarse el boleto a la gran final, aunque aún restan la mitad de los encuentros.

Declaraciones de Gamero

Alberto Gamero fue cuestionado por la derrota en la final copera. “Hay formas de perder y nos acostumbramos a no valorar al subcampeón. En Colombia no se hace y no se imaginan el camino que se hace para llegar a una final, por lo que piensan que el subcampeón fracasó. Dicen que hay hinchas molestos, pero los tuvimos feliz durante 93 minutos e infelices durante 1 minuto. Cuando íbamos 1-0 pudimos aumentar el marcador y Millonarios jugó bien. Perder una final no es dañar un trabajo que se viene haciendo. Perder nos dolió, pero hay que tener valentía para decirle al grupo que trabajó bien“.

En la misma línea, confesó que el estado físico de los futbolistas fue su mayor preocupación. “Veníamos de jugar una final y la intención era desgastarnos lo menos posible, hoy hicimos presión alta porque Medellín por momentos partía el equipo, pero siempre quisimos que el equipo fuera compacto. El temor que tenía era en la parte física porque veníamos de recibir un golpe duro y a jugar otra vez el fin de semana, por eso felicito a mis jugadores“.

“Cuando supe la alineación les manifesté que las cosas salen cuando uno las piensa, sabía que Pereira y Giraldo habían hecho un desgaste allá en Medellín y tenía descansados a Larry y Vega descansados acá. Habíamos planificado el partido pensando en que jugarían con dos delanteros porque ya nos habían hecho daño acá y les dije que el jugador ideal para ese sistema era Stiven Vega. Le ganamos a un equipo muy bien armado, que hace rato no perdía” añadió.