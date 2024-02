Vale resaltar que el fútbol colombiano tiene miles de hinchas que lo sigue y por muchos es admirado gracias a su talento y elocuencias dentro y fuera de la cancha. Asimismo, no se desconoce su talento goleador por el que pasó por River Plate, Sporting de Lisboa, Selección Colombia e hizo historia en el Junior de Barranquilla.

De esta manera, Teófilo Gutiérrez emprende un nuevo reto en su carrera, lograr el ascenso con el Real Cartagena esta temporada, pues desde el 2012, el club de ‘La Heroica’ no está en la primera división. En este equipo, hará dupla en el ataque con el también veterano Christian Marrugo.

Hubo mucho suspenso y en primera instancia Teófilo Gutiérrez había sonado para Llaneros de Villavicencio, pero a última hora no hubo ningún tipo de avance en la negociación y todo se frenó por las pretenciones económicas del delantero barranquillero.

