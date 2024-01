Por otra parte, el Informe Global de Transferencias de la FIFA, muestra que desde el fútbol colombiano salieron 465 futbolistas a nueve países diferentes, dejando un total de ganancias de 50,1 millones de dólares . Esto quiere decir que los clubes y empresarios han logrado moverse de gran manera en el exterior y pudieron sentar la ruta y aprovechar el talento de los nuestros, teniendo en cuenta los continuos fracasos en Copa Libertadores y Sudamericana y la no clasificación a Qatar 2022. Las cosas parecen cambiar y el futuro ilusiona, teniendo en cuenta este gran crecimiento en el reporte oficial de FIFA.

Lo que quiere decir que se han movido gran cantidad de jugadores colombianos por el mundo y a un muy buen precio, y no solo eso, el reporte de FIFA también indica que Colombia alcanzó el primer lugar gracias a lo que también sucedió con las futbolistas nuestras, que no se cansan de hacer ruido por el mundo.

