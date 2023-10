Deportivo Cali se juega ante Deportes Tolima uno de los partidos más importantes del semestre, debido a que si consigue el triunfo, ingresará al grupo de los ocho por primera vez en la Liga Colombiana II-2023, es por esto que las expectativas de los jugadores y la hinchada es muy grande, teniendo en cuenta que se van a enfrentar a un equipo que lleva 5 juegos ganados de manera consecutiva.

Sobre lo que será el duelo ante el ‘vinotinto y oro’ habló uno de los jugadores más importantes del equipo ‘azucarero’, se trata del delantero Jhon Vásquez, que en una entrevista para el programa ‘Súper Combo del Deporte’ de la emisora RCN Radio Cali, reveló que si este semestre no clasifican al grupo de los ocho, él se va del club y sus compañeros deberían hacer lo mismo.

“Hoy lo digo públicamente aquí, si no clasifico a los 8, yo me voy del Deportivo Cali. No puedo seguir con más fracasos. Si no clasificamos se tiene que ir todo el mundo”, fueron las contundentes palabras del atacante del equipo caleño, del que se espera sea inicialista en el compromiso ante el cuadro de Ibagué.

Las palabras de Vásquez generaron un gran impacto en los hinchas del Cali, que por medio de las redes sociales destacaron que estas declaraciones pueden ser una muestra de compromiso con el equipo, que lleva varios campeonatos sin estar en los cuadrangulares y en el año 2024 estará comprometido en la tabla del descenso.

La necesidad del Deportivo Cali ante Deportes Tolima

Jhon también se refirió a lo urgente que es para ellos conseguir una victoria ante el ‘Pijao’, por lo que están plenamente concentrados en los que será el compromiso, y después pensarán lo que será el clásico ante América de Cali, que es el partido que jugarán tras el duelo contra el equipo ibaguereño.

“Hay que sumar como sea, no importa cómo, pero tenemos que sumar. Ya el grupo está concentrado para el partido de mañana, será un partido muy importante para nosotros… Vamos paso a paso, primero estamos pensando en Tolima, queremos los tres puntos y ya pensaremos en el clásico”, dijo el atacante ‘azucarero’.

Aunque no ocultó su deseo de ganar el clásico: “Si me pone a escoger uno de los dos partidos, prefiero ganar el clásico, el clásico es aparte. Si me ponen a escoger, pues obvio quiero ganar los dos. Sé lo que significa el clásico en el valle, hay que ganarlo sí o sí”, sentenció el talentoso atacante.

¿Cuándo se juega el partido entre Deportivo Cali vs. Deportes Tolima?

El duelo entre el conjunto ‘azucarero’ y el ‘vinotinto y oro’, se disputará el próximo miércoles 11 de octubre a las 8:15 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Deportivo Cali del municipio de Palmira y será válido por la fecha 6, en donde se espera la asistencia masiva de los aficionados locales, teniendo en cuenta la importancia del juego.