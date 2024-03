Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más controversiales del país, esto debido a sus ácidos comentarios sobre diferentes temas, algunos de ellos del FPC o jugadores, es por esto que suele generar amores y odios en los aficionados del fútbol en Colombia, pero en las últimas horas, hicieron una delicada denuncia contra el comentarista.

Vélez tiene diferentes espacios para dar sus opiniones, uno es el canal Win Sports, en donde es pieza principal en los comentarios de los partidos más importantes del fútbol colombiano. También lo hace en su habitual programa, ‘Palabras Mayores’, de a emisora Antena 2, pero además, últimamente se le ha visto en algunos medios digitales dando sus opiniones.

Jorge Bermúdez contó que lo echaron por pedido de Carlos Antonio

El periodista Jorge Bermúdez, conocido como ‘El Patrón’, habló por medio de su canal de YouTube, ‘El Parche del Fútbol’, allí le contó a sus seguidores, que debido a una crítica que le hizo a Carlos Antonio, en un medio digital en el que los dos trabajaban, decidieron echarlo, esto debido a que Vélez no le gustó el cuestionamiento que le hizo Jorge.

“Me echaron de un trabajo por lo que dije, en este canal, del señor Carlos Antonio Vélez… Yo venía colaborando con el medio El Futbolero y en estos días recibí la notificación de ellos que no seguía, que no continuaba. Me echaron”, reveló Bermúdez en ‘El Parche del Fútbol’, confesión que generó indignación en sus seguidores.

La explicación que le dieron a Jorge Bermúdez

“Lo que me dijeron es que Carlos Antonio Vélez, que también hace parte de ese medio, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en este canal, mi canal de Jorge Bermúdez, en días pasados. Él les hizo llegar el video en el que yo hablé de él. Con nombre propio hice unas críticas hacia los análisis del señor Vélez. Me dijeron que eso que dije del señor, les parecía de mala onda y tomaron la decisión de no continuar conmigo”, dijo Jorge.

El ‘Patrón’ cuestionó que Vélez se pusiera en ese papel, teniendo en cuenta que Carlos Antonio por ser uno de los periodistas que más critica en Colombia, pero ahora no se aguantó un cuestionamiento hacia él: “Increíble ese rabo de paja, que uno se indigne y ponga quejas cuando le hacen una crítica”.