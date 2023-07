El Deportivo Cali no la pasa bien en el Fútbol Colombiano desde hace varias temporadas, el tema de la promoción, los malos resultados, las eliminaciones constantes y la desilusión de la hinchada, se convirtió en el pan de cada día. Ahora, sin haber empezado la Liga Colombiana 2023-II, se suma la mala noticia de la renuncia de Jorge Luis Pinto.

El técnico, quien llegó para apagar el incendio en club, no será más técnico del equipo, pues no le gustó la llegada de un jugador del cual ya había anticipado su salida si se daba el fichaje: “si se llega el ‘Chino’, me voy yo”.

Pinto se despidió y se pronunció de manera oficial en sus redes sociales donde subió un comunicado y dejó llamativas palabras: “Agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me dio de vivir otra linda experiencia profesional, quiero informarle a la opinión pública la decisión que he tomado respecto a mi situación en el Deportivo Cali”.