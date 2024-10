América de Cali venció a Millonarios en un partido que tuvo de todo, goles, jugadas polémicas y llamativas declaraciones por parte de los protagonistas. Rodrigo Holgado y Andrés Llinás fueron los protagonistas del penal que dejó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues algunos aseguran que la decisión del juez no fue la correcta, mientras que otros afirman que sí.

Lo cierto es que la jugada cambió el rumbo del encuentro que terminó a favor de América de Cali, el líder y uno de los candidatos a quedarse con la estrella de navidad.

Jugador de América habló del polémico penal ante Millonarios

Tras finalizar el compromiso en el Pascual Guerrero que dejó América como ganador en el clásico ante Millonarios, el delantero Rodrigo Holgado, a quien le hicieron el penal, se refirió a la polémica jugada.

El argentino explicó sin haber repetido la jugada que el contacto de Llinás fue suficiente para que el jugador de Millonarios no lo dejara disputar el balón.

“Yo siento el contacto, me dicen que no es tan fuerte, pero ese ‘agarroncito’ no me deja llegar a la pelota, por suerte el juez dio penal”, explicó Holgado en América en La Red.

Ya sobre el partido en general el delantero agregó: “queremos disfrutar de estos tres puntos que son muy valiosos, esto era un clásico y había que ganarlo”.

Llinás no se guardó nada y explotó contra el árbitro

Sobre la jugada del penal dijo: “lo dijimos en la cancha, que si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido, porque esas agarraditas que no son con la suficiente fuerza, que simplemente son muy suaves, que no derriban a ningún jugador, no se puede jugar fútbol”.

Y agregó: “nosotros le dijimos que en ninguna Liga pitarían un penalti de esos y mucho menos con VAR, pero él decía que para él era penal. Entonces, si para él era penal, la pregunta es para él, por qué lo pitó, que si para él es penal después de que lo vio y para los del VAR. A nosotros no nos pueden decir nada, yo creo que tengo la misma opinión que muchos de ustedes. De nada sirve venir acá a decir que fue o no fue penal, si nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final”.

