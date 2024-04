David González, técnico de Deportes Tolima, atendió la rueda de prensa luego de la derrota ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la fecha 15 de la Liga Colombiana I-2024. Lastimosamente, el club tolimense vuelve a Ibagué con una derrota, pues los dirigidos por Hernán Darío Herrera lograron la victoria 2-1 con goles de Billy Arce y Jhon Araújo.

De esta manera, Once Caldas escala en la tabla de posiciones y asciende al tercer lugar, ya prácticamente clasificado a cuadrangulares semifinales. Por otra parte, más allá de la derrota, Deportes Tolima tiene 29 unidades, es segundo y está casi listo para la fase final de la Liga I-2024.

Finalizado el juego, David González fue a la rueda de prensa y tuvo que responder una pregunta que le incomodó, más que todo por los términos que usó el periodista para referirse a algunos jugadores. El entrenador intentó dar una respuesta más que clara, pero expuso su molestia por lo escuchado.

“Profe, partido discreto, pero la en la hoja de ruta que tiene en estos cuatro partidos, ¿Qué va a analizar? ¿Cuándo van a estar los verdaderos caballos para la batalla final? Las figuras de ‘Panini’ en la recta final de este campeonato”, fue la intervención del periodista Carlos Rodríguez.

La dura respuesta de David González a una pregunta que le incomodó

“Buenas noches, la verdad no me parece acertado el comentario. Los jugadores que salieron hoy a la cancha son… No sé, no sé por qué hablar de ‘figuras de Panini’ o ‘caballos’ o ciertas comparaciones que no tienen lugar. Nosotros como equipo hemos logrado los puntos que tenemos hasta ahora. Hasta ahora es nuestra segunda derrota en 15 fechas de la Liga. Me parece que el comentario no tiene lugar. Definitivamente, estamos trabajando para cuando todos los jugadores estén listos, se pueda tener los indicados para jugar, pero sea quien sea quien juegue, todos tienen la misma capacidad y todos hemos logrado lo que tenemos hasta ahora”, dijo David González en rueda de prensa.

La rueda de prensa de un jugador de Barranquilla

No es el primer momento incómodo que se vive en ruedas de prensa del fútbol colombiano, han existido varios capítulos que resultan polémicos, como por ejemplo lo del técnico Alberto Suárez en Santa Marta con un periodista o la conmovedora intervención de un juvenil de Barranquilla FC, que no sabía cómo responder ante las preguntas de los periodistas.

“Profe, no es coincidencia, tres veces y hoy es la tercera. Impotencia, pelea, lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, bajé porque vino usted, me dio la papaya y aquí estoy. Cuéntele a Colombia, ¿cuál es el resentimiento que tiene con estos colores y el Unión Magdalena?”, dijo el periodista.

“No habías bajado y eres tan descarado que decís que bajas porque vine. ¿Por qué no te liberás? Andá donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. No puede ser que con una actividad, que es el cuarto poder del estado, vengás con los resentimientos. Los resentimientos son tuyos, la rabia es tuya. Esta rueda de prensa no es para venir a expresar eso, hablemos de fútbol”, respondió Alberto Suárez.