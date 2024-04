Opta: Nacional, América y Millonarios no están entre los 500 mejores clubes del mundo

Por estas razones (y muchas otras), el fútbol colombiano está muy abajo en el ranking, además por el nivel general de competencia y el fogueo internacional, que en los últimos años no ha sido bueno. Atlético Nacional está en el lugar 530, Millonarios en el 544 y América de Cali en el 583. Deportes Tolima es el mejor de Colombia, pero ocupa el puesto 296 en el mundo.

Una cosa que se destaca en este ranking es el detalle cualitativo que impulsan la competencia local. Por ejemplo, Opta cita el ejemplo de Dinamarca. Midtjylland y Copenhague, que se han valorado como unas canteras importantes en Europa, y coloca el ejemplo del Nordsjælland, este último asociado con la prestigiosa academia Right To Dream en Ghana, una de las más importantes del mundo.

Esto se debe en parte porque el Brasileirao, la novena Liga del mundo para Opta, aún no arranca y todavía juega el Torneo Paulista de enero a abril (un certamen inferior) y hasta ahora empieza las actividades en la Copa Libertadores. Por la fecha de corte, los clubes europeos o los que finalizan temporada en mayo – junio, mantienen un nivel más alto.

Por su parte, para explicar un poco lo que sucede en estos rankings, teniendo en cuenta que en Sudamérica es Brasil la referencia, el torneo local de allá aún no comienza y eso hace que los clubes brasileños estén a la baja. Palmeiras, por ejemplo, fue el equipo no europeo mejor valorado en agosto pasado, con el puesto 62, en plena competencia local e internacional, pero desde entonces ha caído al puesto 110.

En el ranking de Opta, la Bundesliga no sale bien parada y no aparece en el Top 3, dejándole el puesto a la Serie A de Italia. Incluso, el equipo con la clasificación más baja de todas las cinco ligas principales es el Darmstadt, que ocupa el puesto 244 en la clasificación, con 76,3% de rendimiento.

Un nuevo ranking de Opta, una de las empresas de análisis de datos más importantes del mundo, publicó un listado que no deja bien parada a la Liga Colombiana y menos a los clubes del país. Los tres más representativos de Colombia, Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, según este escalafón, están muy lejos de la élite y sin duda que deja pensando a más de un directivo, hincha, jugador o técnico.

