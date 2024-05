Tulio Gómez revela la razón por la que no pudo firmar el ídolo Ricardo Gareca con América de Cali.

¿Amenazas? Tulio Gómez revela la verdadera razón por la que Gareca no firmó con América

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló en ESPN y despejó algunas dudas respecto al presente del club ‘Escarlata’. Ya sin César Farías al mando, el directivo se pronunció, habló del nuevo estratega, los objetivos, del fracaso de semestre y la razón por la que no pudo firmar el ídolo Ricardo Gareca a principio de año 2024.

En medio del mercado de pases anterior, la presidenta Marcela Gómez había anunciado que el objetivo del club era firmar a Ricardo Gareca tras la salida de Lucas González. ‘El Tigre’ es muy querido por la hinchada, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del FPC y uno de los entrenadores más cotizados en Sudamérica actualmente, a tal punto de ser subcampeón de la Copa América con la Selección Perú en 2019.

Las cosas no salieron para bien en el ambicioso plan por contratar a Gareca y César Farías fue el confirmado a tan solo días de comenzar las actividades en la Liga Colombiana I-2024. La conclusión no fue otra que una eliminación más no solo en la Liga Colombiana, sino a nivel internacional en la Copa Sudamericana. El mismo Tulio Gómez considera que todo esto fue un fracaso.

La razón por la que no firmó Gareca en América

En medio del diálogo en ESPN, una de las preguntas para Tulio Gómez fue sobre Ricardo Gareca y la razón por la que no pudo firmar con el club. El máximo accionista fue breve, aclaró que no fue por amenazas, sino que, simplemente, una Selección con mejor economía que América ofreció más dinero.

Ver desde el minuto 2’05”

“Si usted hace una encuesta a los hinchas americanos, el 99 y 100% decían que trajéramos a (Ricardo) Gareca. Lamentablemente, unos periodistas empezaron a echar cuento y otros comenzaron a replicar. A Gareca lo queríamos tener, lo que pasó fue que Chile puso más plata y eso fue el factor diferencial”, dijo Farías.

Pese a que no se pudo firmar a Gareca en esta ocasión, siempre será un deseo y objetivo principal tenerlo como entrenador en el club. Eso sí, América de Cali deberá tener lista una importante suma de dinero para poder convencer a uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Por su parte, ‘El Tigre’ se enfoca en lo que será la clasificación al Mundial 2026 con Chile y poder dar la sorpresa en la Copa América 2024.