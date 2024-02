Partido de Once Caldas esta bajo investigación por amaño

La Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y los equipos de la liga trabajan en conjunto para esclarecer un escándalo que podría salpicar a grandes equipos.

El fantasma de las apuestas ilegales y los partidos amañados vuelve a rondar el fútbol colombiano. Las investigaciones avanzan y se espera que este año salgan a la luz nombres de equipos, jugadores y árbitros involucrados en esta red de corrupción que atenta contra la integridad del deporte.

Las evidencias apuntan a que varios partidos podrían haber sido manipulados para favorecer a ciertos grupos. Este escándalo es una oportunidad para que el fútbol colombiano se limpie y se ponga a la altura de las grandes ligas del mundo.

El partido del tricolor

Uno de los primeros en la lista es el encuentro entre Once Caldas y Patriotas, que terminó 1-0 a favor del equipo de Hernán Herrera. Este resultado habría sido pactado para beneficiar a las casas de apuestas ilegales.

El partido que se está investigando fue el de la Fecha 6, Once Caldas gano, pero se pidió una investigación la semana pasada y aún no se ha aclarado nada. Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, es uno de los que han insistido en este partido en particular.

Se espera que antes de que finalice febrero se anuncien nuevos partidos bajo investigación. Sin embargo, aún no hay claridad sobre los pasos a seguir una vez se comprueben los amaños. Algunos exigen sanciones ejemplares, mientras que otros temen por el futuro del fútbol colombiano.

Aunque aún no hay nombres oficiales, se rumora que las futuras investigaciones podría salpicar a equipos grandes, tradicionales y pequeños. Jugadores, árbitros y directivos también estarían en la mira de las autoridades.