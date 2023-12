En las últimas horas, la Dimayor informó la delicada sanción a futbolista del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez, por haber tocado a una mujer en dos oportunidades sin su consentimiento y de manera indebida, es por esto que el jugador no podrá estar en los próximos duelo del equipo vallecaucano, pero además la situación se podría complicar más al deportista.

Con el pasar de las horas, se siguen conociendo más detalles de lo acontecido con ‘Teo’, como que fue un miembro de la comisión de la Dimayor el que confirmó la denuncia que hizo la mujer de la logística, también que la afectada no dejaría la situación quieta e iría hasta las instancias legales contra el atacante barranquillero.

Según informó el periodista del canal ESPN, Julián Capera, la mujer habría demandado a Gutiérrez ante las autoridades, denuncia interpuesta en la ciudad de Ibagué, ciudad en el que se dieron los hechos, específicamente en el estadio Manuel Murillo Toro, en el entretiempo del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali por la fecha 3 del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2023.

“Además de la sanción de Dimayor, el futbolista Teófilo Gutiérrez fue denunciado penalmente por la mujer afectada el fin de semana anterior en Ibagué”, fue la revelación que hizo el reconocido periodista, decisión que fue aplaudida por parte de algunos seguidores del fútbol, que lamentaron la actitud que habría tenido el jugador.

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez de lo ocurrido?

Por medio de un comunicado de prensa, el delantero del cuadro ‘verdiblanco’ salió a defenderse de las acusaciones, asegurando que en ningún momento tocó a la mujer, que siempre ha sido muy respetuoso y que buscará poder aclarar lo acontecido y así dejar en limpio su nombre.

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, dijo Gutiérrez.

Que después agregó: “Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada, no puede derivar en una sanción administrativa como a la mi impuesta, ni mucho menos de otra índole”.

La determinación del Deportivo Cali

Por su parte, el club ‘verdiblanco’ lamentó lo sucedido y por medio de un comunicado, aseguró que esperará los resultados de las investigaciones y la determinación de la justicia, a su vez expresó que siempre estarán bajo el respeto a las mujeres, pero dejó en claro que el jugador tendrá la oportunidad de mostrar su defensa.

