Deportivo Cali sufrió una dura goleada en la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023 ante el Deportes Tolima, resultado que lo dejó con muy pocas posibilidades de poder llegar a la final, en lo que fue un compromiso en el que se destacaron el portero Alejandro Rodríguez y el delantero Teófilo Gutiérrez.

Precisamente, sobre este último, el atacante barranquillero, en los últimos días se conoció la noticia de que ‘Teo’ no seguiría en el club ‘verdiblanco’ para el 2024, información que no gustó para nada a los aficionados, debido a que es uno de los mejores jugadores del equipo, a pesar de sus 38 años, es muy influyente en la fase ofensiva.

Hasta el momento no se había conocido detalles de la razón por la que Teófilo no iría más en el ‘azucarero’, algo que tenía llenos de intriga a sus hinchas, pero el periodista del canal ESPN, Francisco ‘Pacho’ Vélez, reveló el llamativo motivo por el que el ‘perfume’ no estaría más con los vallecaucanos para la próxima temporada.

Vélez contó en el programa ‘F90’, que la razón por la que Gutiérrez no seguiría en el Cali, sería porque tuvo un desencuentro con uno de los miembros de la dirigencia del club, al parecer, Teófilo “le respondió”, hecho que no le gustó nada al directivo, que habría pedido la salida del delantero con pasado en el Junior de Barranquilla.

¿Cuál será el nuevo club de Teófilo Gutiérrez?

Hasta el momento no se ha hecho oficial la salida de ‘Teo’ del cuadro ‘verdiblanco’, pero en los últimos días, surgió el rumor, el cual indica que Independiente Santa Fe sería uno de los equipos que estaría con mucho interés por el atacante, aunque seguramente, en el caso de no darse su continuidad en el Cali, serán varios los clubes que lo busquen.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Teófilo Gutiérrez en el actual torneo con el Deportivo Cali?

El ‘Perfume’ ha estado en 16 partidos con el conjunto ‘azucarero’, siendo titular en 12 juegos e ingresando desde el banco de suplentes en los 4 restantes, teniendo un saldo de 3 goles y 4 asistencias, 8 remates a puerta con un 44,4% de precisión, 31 chances creadas y dos centros buenos.

Además, lleva hasta el momento 342 pases buenos, con un 73,4% de precisión a la hora de pasar la pelota, con una efectividad del 66,4% en el campo rival, más 3 regates exitosos. En lo disciplinario, Gutiérrez ha recibido 14 faltas, pero cometió 17, para un saldo de tres tarjetas amarillas recibidas y una expulsión.

Encuesta ¿Debe el Deportivo Cali no contar más con Teófilo Gutiérrez? ¿Debe el Deportivo Cali no contar más con Teófilo Gutiérrez? YA VOTARON 0 PERSONAS

