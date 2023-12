En muchas selecciones nacionales a lo largo del mundo es común ver que nacionalizan futbolistas para que jueguen en sus equipos, mientras que otras aprovechan el vínculo que tienen los deportistas por tener padres, madres o algún tipo de relación familiar con otras nacionalidades y deciden convocarlos, este será el caso de un futbolista colombiano.

Han sido varios los casos de jugadores que nacieron en Colombia, pero que han representado a otros países, algunos de los casos actuales son el de del delantero del Deportes Tolima, Brayan Gil, quien juega para el Salvador, o Jordy Monroy, el cual representa a la Selección de Armenia y ha jugado en Eliminatorias para la Eurocopa o Mundiales para este equipo.

Pues en las últimas horas, se conoció un nuevo caso, el cual ha llamado mucho a atención, se trata del delantero Pablo Sabbag, quien ha sido goleador en el fútbol colombiano con las camisetas de La Equidad y Deportivo Cali, y quien en la actualidad juega para Alianza Lima de Perú, pero que reveló que jugará para un país asiático.

Por medio de un video en sus redes sociales, el atacante informó a sus seguidores que de ahora en adelante será delantero de la Selección de Siria, noticia que sorprendió a muchos, pero que el jugador nacido en Barranquilla y tiene 26 años, confirmó, por lo que a partir del 2024 estará disputando las diferentes competencias con el país asiático.

El presente de Pablo Sabbag

El delantero colombo-sirio, terminó contrato con su actual club, Alianza Lima, por lo que empezó a sonar para varios equipos del fútbol colombiano, siendo Millonarios el más interesado, teniendo en cuenta las buenas presentaciones que ha tenido en sus últimas temporadas, pero ante la llegada del entrenador Alejandro Restrepo al cuadro peruano, la dirigencia decidió ofrecerle una renovación del vínculo, la cual fue aceptada por el futbolista.

La trayectoria de Pablo Sabbag

El atacante, de 26 años, ha tenido una larga trayectoria a pesar de su corta edad, ya que después de su debut en el Deportivo Cali en el año 2016, pasó por Orsomarso y La Equidad, clubes en los que tuvo un buen desempeño, especialmente con los ‘aseguradores’, en donde anotó 25 goles.

A nivel internacional, Pablo viajó a Europa para jugar en el Tondela de Portugal, allí no logró afianzarse y terminó regresando a Colombia, después tuvo un paso por Argentina en Estudiantes de la Plata y Newell’s Old Boys, allí no logró una continuidad y terminó saliendo. Ahora, en Alianza Lima, sí ha tenido un buen desempeño y estará por un tiempo más en Perú.

