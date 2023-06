Wilmar Roldán explotó tras ser comparado con otro árbitro: "No me parezco en nada, gracias a Dios"

Para muchos, el mejor árbitro de la historia del fútbol colombiano fue Óscar Julián Ruiz. No solo por sus apariciones en el rentado nacional, sino por la extensa trayectoria que tuvo como juez FIFA. De cualquier forma, ese pesado rótulo no muchos lo comparten y así lo dejó claro Wilmar Roldán en una reveladora entrevista.

El árbitro antioqueño habla poco con la prensa (como es normal), pero cuando lo hace siempre deja uno que otro mensaje que da bastante ‘tela para cortar’. Ahora, Wilmar Roldán habló con el ‘Super Combo de Cali’, de RCN Radio, y tocó varios temas interesantes sobre su trayectoria como colegiado hasta que llegó un momento incómodo cuando le mencionaron y lo compararon con Óscar Julián Ruiz

Roldán, fiel al mismo carácter que muestra en la cancha, cortó de raíz la comparación: “Yo tengo más el estilo de José Joaquín Torres. De Óscar Julián Ruiz no me parezco en nada, gracias a Dios. De quien no me inspira, no hablo”.

Wilmar Roldán es, actualmente, el mejor árbitro del fútbol colombiano. Al igual que Óscar Julián Ruiz en su momento, también lleva el parche de árbitro FIFA y ya tiene a sus espaldas un enorme recorrido impartiendo justicia en partidos nacionales e internacionales. Son más de 10 años arbitrando y está en carrera para convertirse en el mejor árbitro de la historia e Colombia.