Estas son las figuras de Flamengo que tienen Covid y no jugarán ante el Tolima

Deportes Tolima deberá levantarse del duro golpe que fue perder el título de la Liga Colombiana ante Atlético Nacional, cuando reciba al poderoso Flamengo de Brasil, por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo de Río de Janeiro no llega en su mejor momento futbolístico, debido a que no ha tenido buenos resultados en el campeonato brasilero, además, antes de viajar a Colombia, varios de sus jugadores se contagiaron de COVID-19 y no estarán ante el Pijao.

Los porteros Diego Alves y Matheus Cunha no viajaron con el equipo, por lo que el tercer golero será el encargado de atajar, además el defensa Fabrício Bruno, el mediocampista Willian Arao también salieron positivos, al igual que Rodrigo Caio.

Otros que no estarán serán Bruno Henrique por lesión y Joa Gomes por suspensión, no estarán con el 'Fla'.

El duelo entre el Deportes Tolima vs. Flamengo, se disputará este miércoles 29 de junio a las 7:15 PM en el estadio Manuel Murillo Toro.