Miguel Ángel Borja fue protagonista principal de la definición del título del campeonato argentino, debido a que con sus goles, Boca Juniors logró consagrarse campeón de la Liga Argentina.

Muchos hinchas de River Plate se han mostrado molestos por la 'ayuda' que le dieron a su clásico rival para que se consagrara campeón, como lo fue el caso del periodista e hinchas del club 'millonario', Hernán Santarsiero, que le dio con todo al atacante colombiano por los goles.

En medio de la transmisión del compromiso, Santarsiero se molestó por el gol de Miguel y con palabras de grueso calibre, lo acusó de no conocer la historia de River.

"La tiene Borja, yo no lo puedo creer qué ganas de presionarme el testículo, no Matías Suárez la pelota para Barco, Barco le pegó queda la pelota bollándo... ¡No Borja! Gol de River", narró Hernán.

Después agregó: "¡Es increíble, no, Borja no! Hermano, no tienen absolutamente ni idea lo que es la historia de River, no tienen ni idea lo que es la historia. Le regalaron el campeonato del equipo de la Ribera y Barco diciendo ¡cállense!, Jugá al fútbol Barco".

Aquí el video de Hernán Santarsiero molesto con Borja y River por ayudar a Boca: