Una noticia sacude al fútbol venezolano y tiene mucha repercusión en Colombia, ante la salida del entrenador José Néstor Pékerman de la Selección de Venezuela, debido a que la Federación Venezolana de Fútbol tomó la decisión de sacar a su mano derecha, Pascual Lezcano.

El motivo por el que Pascual no va más en Venezuela, sería actuaciones irregulares y que no gustaron a la Federación, movimiento que no gustó a Pékerman que decidiría dar un paso al costado con la 'vinotinto'.

Este tema ha generado múltiples reacciones en Colombia, una de ellas la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien se ha sido uno de los más fuertes críticos de José Néstor y su manager Lezcano, al que acusó de hacer negocios con los futbolistas de la 'tricolor', entre otras cosas.

Pues ante la información de la salida de Pascual, Carlos Antonio reaccionó por medio de su cuenta de Twitter, enviando un sarcástico mensaje.

“No me diga… ¿Se me nota la cara de sorpresa? ¿Cómo se llama el programa de TV aquel? ¿Será ‘También caerás’?”, publicó Vélez, generando que muchos lo respaldaran y le dieran la razón por sus denuncias contra Lezcano.