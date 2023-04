James Rodríguez es noticia en diferentes partes del mundo, debido a su polémica salida del Olympiacos de Grecia, cuando aún le quedaba más de dos meses de contrato, es por esto que tras las críticas, ahora la expectativa está en conocer cuál será el futuro del colombiano y en qué equipo jugará, ya que aún faltan varios meses para que se abra el mercado de pases de Europa, por lo que las posibilidades para el jugador serían escasas.

Una de las opciones que podría tener el '10' sería el Brasileirao, en donde hay clubes con un gran poderío económico y que tendrían la capacidad de pagar un salario como el que James devenga, es por esto que ya desde este país suenan algunos clubes para contratar al exReal Madrid, pero solamente uno se pronunció de manera oficial.

Desde hace varios meses, inclusive antes de llegar a Olympiacos, John Textor, empresario estadounidense y dueño del Botafogo de Brasil, ha expresado su admiración por James, esto debido a lo que el colombiano hizo en el Mundial del 2014, lo que enamoró a sus hijos, por lo que siempre ha querido contratar al cucuteño para su equipo.

Pues John se volvió a referir a Rodríguez, en esta ocasión para confirmar su admiración por el talentoso creativo: “Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también. Estos jugadores deben querer ser elegidos, querer estar aquí, deben querer jugar. Él es muy bueno, no sé por qué no le fue bien en el otro club, pero si el gran jugador llega por el precio justo”, dijo el dirigente en rueda de prensa.

Textor también confirmó que ya se comunicaron con el representante de James: “Es cierto que hablamos con el representante de James. Pero hasta que él no diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada”.

Y después agregó: “Puede ser una respuesta que decepcione a los ‘fans’. Pero no contrato celebridades. Buscamos buenos jugadores para el equipo, para la reserva y para la base. Si tienes una oportunidad que se ajusta a tu presupuesto y que se puede desarrollar, intentémosla”.