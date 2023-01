Representante de Juanfer Quintero: "No cerramos la puerta para un regreso a River Plate"

A muy pocos días de que se dé el debut oficial de Juan Fernando Quintero con el Junior de Barranquilla, se dio a conocer el verdadero plan que tenía el '10' para su futuro cercano. El encargado de confirmar todo fue su representante, Rodrigo Riep, en entrevista con Radio La Red - AM 910. El deseo principal del antioqueño era permanecer en Buenos Aires y quería continuar su carrera con River Plate hasta el retiro.

En este medio radial, Riep explicó con detalle las razones que desembocaron luego en la salida de Juan Fernando Quintero tras acabar la temporada en 2022. El '10' fue claro con su agente y le dijo que quería arreglar un contrato por tres años más River Plate, hacer parte del nuevo proceso de Martín Demichelis y al terminar este periodo, el mediocampista anunciaría su retiro del fútbol profesional.

Sin embargo, hubo un cambio de planes y no se pudo renovar el contrato del jugador: “No sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco Central no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe, pero no se pudo", explicó. Luego, apareció la millonaria oferta de Junior y esta fue como un salvavidas para Quintero en su deseo, también, de volver a Colombia para estar más cerca de su familia.

Por último, las palabras de Rodrigo Riep fueron contundentes y dejaron claro el deseo de volver a negociar con River Plate más adelante. Al parecer, Quintero no planea quedarse mucho tiempo en Junior porque en su entorno hay una idea que gusta mucho y se trata de un tercer ciclo en el conjunto de Núñez: “No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River... Demichelis quería que continúe, lo llamó”, concluyó.