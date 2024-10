El gesto de Juan Fernando Quintero con un hincha que necesita una cirugía urgente

Juan Fernando Quintero no dudó y su gesto conmueve en Colombia y Argentina.

‘Papi’ es cuidado con mucho amor por Katy, quien también se encarga de su mamá de 100 años. Hace más de 6 meses que ‘Papi’ no ve, cualquier colaboración es bienvenida para que Víctor pueda recuperar la vista y seguir disfrutando de su vida y de su pasión por River”, dijo José Pisak en Instagram.

“Hoy conocí la historia de Pedro, más conocido como ‘Papi’, un hombre de 56 años con síndrome de Down que vive en Yacutinga y es un fanático incondicional de River Plate. Lamentablemente, tiene cataratas en ambos ojos y necesita operarse lo antes posible. Cada operación cuesta $1.300.000 y por eso estamos pidiendo la ayuda de todos.

Todo comenzó con el anuncio del comunicador José Pisak, usó sus redes sociales con el objetivo de ayudar a Pedro, un fanático de River Plate de 56 años de edad y con síndrome de Down que necesita operarse de cataratas (ojos). Fue en ese momento en el que Juan Fernando Quintero se pronunció.

Juan Fernando Quintero muestra todo su corazón con un hincha que necesita una cirugía. Juanfer no dudó y su gesto conmueve en Colombia y Argentina. Se hizo un pedido de urgencia en las redes sociales y la figura de Racing de Avellaneda y la Selección Colombia no demoró en responder.

