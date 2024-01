El futuro de James Rodríguez ha estado en discusión desde hace semanas y, en medio de las dudas sobre su situación en el mercado de pases, estuvo ausente en el primer partido de la temporada de Sao Paulo FC. El colombiano aún no está inscrito en el campeonato local y el entrenador Thiago Carpini ha salido a dar explicaciones sobre la situación del capitán de la Selección Colombia.

Durante meses se especuló sobre una posible salida de James Rodríguez de Sao Paulo FC. El volante no tuvo su mejor rendimiento en sus primeros meses del equipo y llegó a dejar su futuro en el aire en entrevistas. Sin embargo, ha iniciado la temporada del Brasileirao y todo indica a que permanecerá en el plantel tricolor.

Para sorpresa de muchos, James Rodríguez no solo estuvo ausente en el primer partido de Sao Paulo FC de la temporada, sino que el colombiano ni siquiera ha sido inscrito en la liga. El club debutó en el Campeonato Paulista como local ante Santo André y consiguió la victoria 3-1 sin el cucuteño.

La ausencia del volante en la nómina de Sao Paulo para esta temporada alimentó los rumores sobre su posible salida del club. No obstante, el entrenador Thiago Carpini ha salido a aclarar tras el primer encuentro toda la situación en torno al futbolista colombiano, despejando así todos los rumores.

Thiago Carpini calma las aguas con James Rodríguez

Luego del primer triunfo de la temporada, el DT salió a apagar los rumores sobre James Rodríguez. “Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista permite inscribirse hasta el 16 de febrero. Por eso nos preocupamos de acelerar el proceso de inscripción de los futbolistas que podrían jugar en la primera ronda. Entonces, partido a partido, es natural que a medida que estas cargas se equilibren y estén disponibles, se registren y participen en el proceso”.

“Su ausencia era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén en los planes del club. En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en Sao Paulo tenemos programado para cada uno de los jugadores para que actúen con seguridad” agregó el entrenador.

Se tomarán todas las precauciones

Carpini dejó en claro que no tomarán ningún tipo de riesgos con James Rodríguez. El jugador no entrará a la lista de convocados hasta que su estado físico sea el ideal y muy posiblemente se pierda el próximo partido, que se disputará en el Estádio Municipal José Maria de Campos Maia ante Mirassol.

“No puedo asegurar que en la próxima ronda tendremos otra disposición. Es un análisis que hacemos juntos: departamento físico, fisiológico, retroalimentación del atleta. Creo que James Rodríguez ha progresado gradualmente. No podemos perder a nadie, es un año lleno de grandes compromisos, por lo que todos son importantes en el proceso” añadió.

