El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó por medio de sus redes sociales, que Sudamérica será casa del Mundial del 2030, el cual será el cumpleaños número 100 de la competición de selecciones, noticia que sin duda cae muy bien al fútbol de esta parte del continente.

Inicialmente, Domínguez reveló que Paraguay, Argentina y Uruguay, serán la casa de los compromisos inaugurales de la Copa del Mundo, por lo que quedaba la duda si solamente sería en estos partidos los que se jugarán allí, o si toda la competencia, teniendo en cuenta que otros países también se habían postulado.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!”, informó el dirigente sudamericano, noticia de la que se espera conocer más detalles en las próximas horas.

“Se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA que Argentina, Paraguay y Uruguay inaugurarán el Mundial 2030. Se decidió unir a 3 continentes. Habrá tres inauguraciones. La Copa del Mundo iniciará en el Estadio Centenario”, dijo Alejandro ante los medios de comunicación.

¿Dónde se jugará el resto del Mundial 2030?

El mismo Alejandro Domínguez, confirmó que por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se jugará en tres continentes diferentes y en seis países, ya que después de que se dé la inauguración en Paraguay, Argentina y Uruguay, los demás compromisos, incluida la final, se desarrollarán en España, Portugal y Marruecos.

Además, el presidente de la CONMEBOL no descartó que otro país se pueda sumar, debido a que Chile también solicitó ser uno de los organizadores de la Copa del Mundo, por lo que trabajarán para que se pueda dar en territorio austral: “Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué”.