Escándalo en Perú: expulsan a jugador por miccionar en la cancha en pleno partido

El más reciente caso parecido al citado, sucedió en el fútbol argentino en 2023, durante un partido entre Argentino de Merlo y Sacachispas, por la Primera B Metropolitana. El delantero Leonel Ovejero fue expulsado por miccionar en el césped. Esto no quedó registrado en las cámaras de la transmisión, pero la reportera de TyC Sports describió lo que pasó: “Se bajó los pantalones y orinó en la cancha”, comentó, según describe Infobae Perú.

Mientras atendían al portero rival, que estaba lesionado en el césped y la espera de la autorización del árbitro para lanzar el córner, Sebastián Muñoz no le vio nada malo y se dispuso a miccionar a un lado de la cancha, junto al banderín. Inmediatamente, el juez central del compromiso fue avisado del lamentable acto, fue hasta donde estaba el 10 y lo expulsó de inmediato. El video es viral en las redes sociales.

