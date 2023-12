Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana en sus fases previas donde cuatro colombianos pelearán por llegar a la fase de grupos. Eduardo Luis, narrador de Win Sports y conductor del programa ‘Saque Largo’, aprovechó el espacio para criticar fuertemente el formato de este certamen continental que, para él, afecta a los equipos de nuestro país.

Fuerte crítica de Eduardo Luis a la Conmebol por formato de Sudamericana

Eduardo Luis aseguró que hay errores dirigenciales en la Conmebol y que el formato no es equitativo para los demás países que no son Argentina y Brasil. “Por qué se habla de los errores dirigenciales locales y no los continentales, no es equitativo que a dos países los siembren en una fase de grupos donde aseguran más dinero en taquilla y a los que están intentando alcanzarlo no les dan la oportunidad de competir para por lo menos acercarse porque no tienen la misma posibilidad”, empezó diciendo.

En la editorial también aceptó al superioridad de Brasil y Argentina, pero mostró su desacuerdo con la falta de oportunidades para los demás países: “nadie está discutiendo a Brasil y Argentina, tienen derecho a más cupos, son los mejores, pero denos la oportunidad equitativa de acercarnos, porque lo que hace la Conmebol es asegurar que los países ricos y potencia lo sean aún más”.

Por último, hizo un llamado a todos los países del continente para que se unieran y pelearan por más equidad y oportunidades en este certamen: “la Conmebol es injusta con Colombia, pero no hay ningún directivo que haya dado este discurso, cuándo se va a unir Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, para decirles que nos den las herramientas para acercarnos”.

Enfrentamientos entre colombianos para la Copa Sudamericana

Vale la pena recordar que Brasil y Argentina no juegan esta fase, el resto de países se enfrentan entre sí para conseguir un cupo a la siguiente ronda que será la fase de grupos. Todos los partidos se realizan a partido único que se define también por sorteo. América de Cali e Independiente Medellín jugarán como visitantes.

Enfrentamientos a partido único

Alianza Petrolera vs. América de Cali

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Fecha: Por definir.

Hora: Por definir.

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Fecha: Por definir.

Hora: Por definir.

Quien llegue a la fase de grupos tendrá solo una oportunidad para avanzar a los octavos de final directamente y es siendo primero del grupo. La otra opción se da llegando como segundo de su zona, pero deberá enfrentar en una llave de ida y vuelta a un equipo que llegue de la Copa Libertadores como mejor tercero.