Golazo de Miguel Ángel Borja en el clásico vs. Independiente y pide Selección Colombia

Un gol que además cayó en un momento más que especial, pues River Plate sufría por el esquema táctico de Independiente y no podía pisar el área rival, por eso Miguel Ángel Borja pudo colocarse más atrás de la línea defensiva, para intentar dar rodaje a la pelota en el eje ofensivo o poder rematar de media distancia. Pasó lo segundo, y ‘El Colibrí’ vuelve a celebrar.

Golazo del atacante colombiano Miguel Ángel Borja. El goleador de River Plate hace acto de presencia en el clásico vs. Independiente de Avellaneda y amarga por completo al ‘Rey de Copas’, dirigido por Carlos Tévez. ‘El Colibrí’ no perdonó y remató para aumentar sus impresionantes números y abrir el marcador en el compromiso válido por la décima fecha de la Primera División del fútbol argentino.

