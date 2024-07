Todos los caminos apuntaban a esa decisión final. James Rodríguez tenía que definir su futuro en Sao Paulo tras ser la gran figura con la Selección Colombia en la Copa América 2024 y no dudó en tomar una determinación a pesar de que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2025.

Mientras que James brillaba en la Copa América con cuatro premios al Mejor Jugador del Partido, desde Sao Paulo empezaron a llegar voces oficiales sobre el nivel y futuro del capitán de la Tricolor. A priori, la idea era una reunión con el entrenador Luis Zubeldía para que los acuerdos dijeran presente. Pero…

“Los dirigentes de Sao Paulo le dijeron a Zubeldía que había que hablar con el entorno James y sentarse después de la Copa América. Esto antes de la Copa porque ellos querían arreglar bien el tema James porque quieren usarlo. Ahora, con más razón después de lo brillante que ha sido James hasta ahora en la Copa América va a estar esa reunión y en esa reunión le van a decir a Zubeldía: ‘Acomódese a James, James no se tiene que acomodar a usted’. Esto no me lo estoy inventando, me lo dijo una fuente directa”, había dicho el periodista Andrés Marocco en el programa Equipo F, de ESPN Colombia, pero esta historia tuvo un giro drástico.

Aquella reunión que pretendía la continuidad de James Rodríguez en Sao Paulo parece que nunca llegó porque la postura del entrenador argentino no cambió a pesar de que el jugador colombiano fue elegido por la Conmebol como el Mejor Jugador de la Copa América 2024. “Me gustaría que hablarán con el presidente, con Rui (Costa), con Carlos Belmonte (director deportivo), de todos los movimientos que están pasando porque ellos son los que se encargan de esta situación. Te puedo hablar de la parte futbolística, y ya sabes lo que pienso“, señaló Luis Zubeldía el 17 de julio.

Luis Zubeldía y James Rodríguez. (Foto: Imago)

Luego de la declaración del DT de Sao Paulo sobre el jugador colombiano, desde Brasil empezaron a avisar lo iba a ser la decisión final. “James Rodríguez, que se encuentra este domingo en Colombia, no volverá a presentarse mañana (lunes 22 de julio) en Sao Paulo. Las partes negocian una rescisión contractual, que ya está avanzada. James ya ni siquiera debería entrenar para el club“, publicó en X el periodista Gabriel Sá.

James Rodríguez tomó una decisión final sobre su futuro

“James Rodríguez rescindió su vínculo con Sao Paulo. El enganche es agente libre. Quiere volver a Europa”, publicó en X Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases y transferencias en el fútbol. ¿Cuál será el próximo equipo del volante colombiano? Ese misterio estará por resolverse.