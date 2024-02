El futbolista peruano, Jesús Barco ha sido noticia en los últimos días luego de que se confirmara su separación de la empresaria Melissa Klug. Ahora, se han hecho virales las imágenes del jugador pidiendo perdón a su mujer luego de lo ocurrido con un mensaje en su camiseta.

La separación del futbolista peruano, Jesús Barco de Melissa Klug ha sido sumamente mediática. Luego de que se diera a conocer sobre la infidelidad del jugador del Sport Boys por medio de la prensa, fue la propia empresaria la que confirmó el final de su matrimonio por medio de sus redes.

Ahora, el jugador hace todo lo posible por conseguir el perdón de su pareja y ha salido a disculparse frente a miles de personas en la previa de un partido de su equipo. Barco ha salido a hacer sus trabajos de calentamiento con una camiseta con una fotografía de Klug junto con la hija que tienen en común.

Doble vida amorosa

Jesús Barco y Melissa Klug, durante 4 años, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del Perú. Sin embargo, la relación se rompió luego de que el jugador le fuera infiel a su pareja. Así lo reveló Rodrigo González en el programa ‘Amor y Fuego’.

“Según me comentaron de muy buena fuente, Jesús Barco le habría reconocido a Melissa Klug que falló en la relación.Las mismas ‘rodriguistas’ me comentaron que ya no se les ve juntos” reveló el conductor del programa, dando por hecho el final de la relación del futbolista.

Anuncio de la separación

Luego de que corriera el rumor, fue la propia Melissa Klug la que confirmó todo con un comunicado en sus redes sociales. “A mis queridos seguidores y amigos de la prensa quiero comunicarles que desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco. Las personas que me conocen saben que desde el primer día di todo para lograr una relación sana, incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y preferí salvaguardar la vida del fruto de nuestros años con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros”.

“Durante los 4 años de relación he respetado y cuidado de nuestra privacidad como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que esta conlleva. Por lo que le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco” agregó.

Barco se disculpa públicamente

El pasado domingo 4 de febrero, Sport Boys recibió a Sporting Cristal y Jesús Barco sorprendió a todos con la camiseta que usó en el calentamiento del partido. El jugador salió con una camiseta con una fotografía de Melissa Klug y su hija con el mensaje: “Perdóname, todo por ti y por ustedes”.

Luego de esto, el futbolista publicó un mensaje en sus redes con motivo del cumpleaños de su expareja. “Feliz cumpleaños para ti, que te mereces el mundo entero, decirte que hoy en tu día disfrutes como tú solo sabes hacer, desearte muchos años más de vida y mucha salud para que sigas pendiente como lo haces con mi hija, gracias por darme el regalo más hermoso de mi vida, y que Dios te llene de muchas bendiciones”.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.