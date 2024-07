James Rodríguez viene siendo el jugador más destacado de la Selección Colombia en la Copa América 2024 al punto que hasta la mismísima FIFA elogió lo que está haciendo. Y esto no solo es una buena noticia para la Tricolor, el mediocampista también se vería beneficiado por el pedido que le harán a Luis Zubeldía, entrenador de Sao Paulo, tras el torneo continental.

El director técnico argentino no había escrito su primera historia como adiestrador de Sao Paulo y, de entrada, le puso los puntos sobre las íes a James al decir que “es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible llámese como se llame (…) El equipo está por encima de cualquier nombre, pero no todos los seres humanos somos iguales“.

Luego de recuperarse de una lesión en el muslo, James Rodríguez se puso a disposición del entrenador Luis Zubeldía, pero solo vio cinco minutos de juego en el empate contra Palmeiras del 29 de mayo. De ahí en más, el volante colombiano dejó de aparecer en las convocatorias y el DT de Sao Paulo explicó que era “porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí“. Mmm…

El destino de James parecía estar sentenciado en Sao Paulo, ya que Jorge Nicola, periodista brasilero del canal Paramount+, afirmó que “dejaría el equipo a mitad de año cuando Sao Paulo espera por propuestas para liberarlo gratis, sin ninguna complicación financiera, solo para no tener más el costo de 1.5 millones de reales por mes (295.480 dólares aproximadamente)“. Sin embargo, no hay nada que un gran nivel no pueda cambiar en el mundo del fútbol, sobre todo cuando pasa en un torneo como la Copa América.

James ha sido dos veces el jugador de la semana en la Copa América. (Foto: Imago)

James viene haciendo tan bien las cosas con la Selección Colombia en la Copa América 2024 que ha sido elegido dos veces como el jugador de la semana por parte de la Conmebol. Además, se convirtió en el primer jugador desde la Copa América 2019 que registra dos asistencias en el primer partido de su combinado nacional en el torneo continental. Este nivel llevó a que los directivos de Sao Paulo se ratificaran en una determinación sobre el futuro de Rodríguez.

Buenas noticias para James: El pedido que le harán a Zubeldía

“Los dirigentes de Sao Paulo le dijeron a Zubeldía que había que hablar con el entorno James y sentarse después de la Copa América. Esto antes de la Copa porque ellos querían arreglar bien el tema James porque quieren usarlo. Ahora, con más razón después de lo brillante que ha sido James hasta ahora en la Copa América va a estar esa reunión y en esa reunión le van a decir a Zubeldía: ‘Acomódese a James, James no se tiene que acomodar a usted’. Esto no me lo estoy inventando, me lo dijo una fuente directa”, afirmó el periodista Andrés Marocco en el programa Equipo F, de ESPN Colombia.

El primer equipo que James Rodríguez descartó para su futuro

El 15 de junio, después del último partido amistoso previo al inicio de la Copa América 2024, a James Rodríguez le preguntaron si había hablado con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, para jugar en el equipo argentino o volver al fútbol de Argentina y la respuesta fue contundente: “No, no, no. Creo que no es una de mis posibilidades. Creo que no hace parte de mi proyecto y creo que todavía falta mucho para eso“.