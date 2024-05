Junior de Barranquilla sorprendió a más de uno al terminar primero de su grupo en la Copa Libertadores 2024. Ahora se prepara para lo que viene en el segundo semestre, donde jugará los octavos de final. El reto no es nada fácil, pero tampoco imposible teniendo en cuenta como viene jugando y los refuerzos que tendría para la próxima temporada.

Los posibles rivales de Junior en octavos de Copa Libertadores

Junior de Barranquilla tiene una ventaja y es que no enfrentará a los llamados “favoritos” del certamen, pues en su mayoría clasificaron primeros de sus respectivos grupos. Uno de sus rivales saldría entre Colo Colo, Talleres, segundo del Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional.

¿Cómo será el sorteo de octavos de Copa Libertadores?

Los 16 equipos clasificados se dividen en dos grupos de ocho, uno conformado por los lideres de grupo y otro por los segundos. Se irá sacando una bolilla del primer y segundo pelotón hasta conformar los ochos enfrentamientos. Vale la pena resaltar que los líderes tendrán una ventaja a su favor al cerrar sus llaves en condición de local.

– Bolillero 1: Fluminense, Sao Paulo, Primero del Grupo C, Junior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River Plate.

– Bolillero 2: Colo Colo, Talleres, Segundo del Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional.

*The Strongest será primero o segundo del Grupo C. El otro clasificado se conocerá la próxima semana. Esto debido a las inundaciones en Brasil que no permitió los partidos de Gremio.

Dónde ver el sorteo de octavos de Copa Libertadores 2024

El sorteo se podrá ver el próximo lunes 3 de junio en el canal de Youtube de la Conmebol y también a través de Star Plus.

Fechas las finales de la Copa Libertadores 2024