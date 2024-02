Miguel Borja sufre lesión y sería baja de River en el 'Superclásico' vs. Boca Juniors

El juvenil de 18 años, que fue goleador en el Mundial sub 17 de 2023, lleva 2 goles en 6 partidos oficiales con River Plate desde su debut en este inicio de temporada. Ruberto le anotó a Barracas Central por la Copa de la Liga y a Excursionistas por la Copa Argentina. El Superclásico sería su momento para consolidarse y entrar en la pelea por el puesto con Borja.

Teniendo en cuenta que Facundo Colidio no es considerado nueve de área en el equipo de Demichelis, la única alternativa posible en River sería la de Agustín Ruberto , el juvenil que se encuentra dando sus primeros pasos en la primera división con el ‘Millonario’.

Miguel Ángel Borja es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol argentino en este comienzo de temporada. En River Plate, su presencia en el ataque es fundamental. En los primeros cinco partidos que disputó con el club ‘Millonario’ en la Copa de la Liga, el artillero cordobés anotó seis goles y también suma uno más por Copa Argentina, en el duelo ante Excursionistas. Sin duda, que hace carrera también en la Selección Colombia y no sería sorpresa que ingrese en convocatoria del técnico Néstor Lorenzo.

