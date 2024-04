Atlético Bucaramanga venció a Fortaleza por 0-2 en Bogotá y se mantuvo en la segunda posición de la tabla en la Liga Colombiana I-2024, resultado que lo deja con 35 puntos, cerca de asegurar ser cabeza de grupo y tener el llamado ‘punto invisible’, en lo que es una campaña histórica para el cuadro santandereano que sueña con ganar su primera estrella.

Uno de los principales responsables del gran presente del conjunto ‘Leopardo’, es el entrenador Rafael Dudamel, el cual le ha dado un estilo de juego al equipo y lo ha llevado a ser protagonista del torneo, es por esto que los hinchas están encantados con el venezolano y le piden que les cumpla el sueño de salir campeones del FPC.

Rafael Dudamel va por el título

Precisamente sobre el deseo de salir campeón, Rafael habló en una entrevista para el programa ‘Equipo F’ del canal ESPN, allí aseguró que el objetivo que tienen proyectado es el de levantar el título, por lo que no puede frenar el ‘Ferrari’, sino que meterle más velocidad para que dé el siguiente paso y así acercarse.

“Primero era el objetivo de los cuadrangulares y clasificamos faltando cinco fechas. Yo no le puedo poner freno al Ferrari, yo tengo que darle, acelerémoslo. Y si el siguiente paso es la estrella”, explicó el entrenador venezolano, que está disputando su primera temporada con el ‘canario’.

¿Es favorito al título Bucaramanga?

A pesar de la gran campaña, el equipo santandereano no es para muchos el gran favorito al título, así lo expresó el entrenador Dudamel, quien indicó que hay clubes que están en el grupo de los ocho con un trabajo más largo, pero a pesar de no ser los candidatos, no pierden la ilusión y la meta de quedar campeones de la Liga.

“No somos los favoritos, soy muy consciente, porque hay equipos que pueden ingresar, que tiene un nivel de consolidación más largo. Pero sí vamos a competir por ser campeones y con una gran ilusión”, dijo Rafael, que ahora buscará poder ganar en la última fecha ante Alianza y así asegurarse por lo menos el segundo puesto en la tabla y tener la ventaja deportiva en los cuadrangulares.