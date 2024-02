Edwuin Cetré jugó 44 minutos en el debut oficial ante Tigre. Luego 17′ contra San Lorenzo y ahora 53′ ante Newell’s. El ofensivo no ha necesitado goles ni asistencia para ganarse a la hinchada, pero sí de algunos lujos y escaramuzas para incluso ganarse el apodo ‘Sadio Cetré’. Ya lo piden como titular.

Hasta el momento, Edwuin Cetré suma 111 minutos jugados con la camiseta de Estudiantes de La Plata y todavía no es titular en el frente de ataque. Su última participación fue contra Newell’s, donde desató la locura en los 52′ que estuvo en cancha. El partido era válido por la sexta fecha de la Primera División del fútbol argentino.

El Sadio Mané colombiano, o bueno, así comienzan a llamar a Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata. Este volante ofensivo fue otra de las caras nuevas que desde Colombia se unió a la competencia del fútbol argentino y ahora espera triunfar con el ‘Pincha’. Los hinchas ya le tienen un particular apodo y le mandan la mejor de las energías para que cautive con goles y asistencias.

