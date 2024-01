El futuro de Rafael Santos Borré ha sido tema de debate en las últimas semanas. Cuando parecía que el jugador tenía todo listo para firmar con Inter de Porto Alegre, las negociaciones se estancaron y aparecieron rumores sobre nuevos equipos interesados, siendo uno de ellos Corinthians. Ahora desde el Coringão hacen declaraciones que añaden incertidumbre a la situación del delantero colombiano.

Todo apunta a que el ciclo de Rafael Santos Borré en el fútbol alemán ha finalizado. Son varios los clubes que estarían intentando fichar al delantero de Eintracht Frankfurt mientras se encuentra en condición de préstamo en las filas de Werder Bremen. Sin embargo, las negociaciones se vienen retrasando.

El principal interesado en Borré es Inter de Porto Alegre. Sin embargo, la intención de Werder Bremen de recibir una indemnización por cortar el préstamo de forma anticipada complicó las negociaciones. A raíz de esto, corrió el rumor de que Corinthians y River Plate aparecieron como posibles interesados.

Vale recordar que Eintracht Frankfurt estaría pidiendo entre 6 y 7 millones de euros para rescindir el contrato del atacante cafetero. A esto hay que sumar que Werder Bremen esperaría cerca de un millón de euros para romper con la cesión del jugador a mitad de temporada. Su préstamo finaliza el 30 de junio de este año.

River Plate confirmó las conversaciones

Hace solo unas horas, el director deportivo de River Plate, Enzo Francescoli confirmó en una entrevista con ESPN que hubo conversaciones con el entorno del delantero de la Selección Colombia. De hecho, aseguró que hay interés por parte del jugador en volver a vestir la camiseta del Millonario.

“Rafa está jugando en un gran nivel, pero la parte afectiva del jugador es fundamental. Cuando el jugador tiene las ganas de volver a un lugar, al desafío de ganar cosas.Estuvimos hablando con él, pero hay muchas cosas como su familia, su club. Habrá que ver. Nosotros tenemos el deseo, él también y lo intentaremos. Ya hicimos un mercado amplio y estamos bien” dijo la leyenda de River.

¿Se baja Corinthians?

A diferencia de la dirigencia de River Plate, el presidente de Corinthians ha salido a apagar los rumores. En unas declaraciones compartidas por Globo Esporte, Augusto Melo salió a desvincularse totalmente de la situación de Rafael Santos Borré, por lo que se puede dar por descartada la posibilidad de que el jugador Coringão.

“No hicimos ninguna propuesta por Borré. Están saliendo muchas cosas en los medios, todas cosas plantadas, conversaciones que no tienen sentido. Vi esto raro en las redes sociales, pero no hubo conversación al respecto” resaltó el presidente de Corinthians luego de que surgieran las vinculaciones con el colombiano.

