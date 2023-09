Wilmar Roldán y la millonada que se ganó tras dirigir Boca vs. Palmeiras

Wilmar Roldán es uno de los mejores árbitros que tiene Colombia y Latinoamérica. El experimentado juez antioqueño ha dirigido partidos importantes a nivel nacional e internacional. Finales de Liga Colombiana, Copa Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias, etc. Este jueves sumó uno más para su carrera en el partido más importante de lo que va en la presente edición del campeonato más importante de Suramérica.

El antioqueño dirigió el partido de ida de las semifinales entre Boca Juniors y Palmeiras que terminó sin goles. Tuvo una buena presentación y sería posible candidato para dirigir la final que se disputará en Río de Janeiro. Este juego le dejó al juez y a su cuerpo arbitrar una cantidad de dinero importante.

¿Cuánto gana un árbitro en la Copa Libertadores?

Wilmar Roldán y la millonada que se ganó tras dirigir Boca vs. Palmeiras. Mucho se ha criticado el sueldo que tienen los árbitros en Colombia, si bien no es el mejor arbitraje, sus salarios no son los mejores, caso contrario a lo que se ve en la Conmebol. El colombiano y sus acompañantes tuvieron una retribución considerable a su trabajo.

Roldán por pitar el partido de ida de la semifinal de Libertadores entre Boca y Palmeiras en La Bombonera se ganó 10.000 dólares, lo que equivale a 41 millones de pesos colombianos. Alexander Guzmán y Sebastián Vela, sus asistentes ganaron c/u 7.000 USD, algo aproximado a 29 millones de pesos colombianos y, John Hinestroza, el cuarto juez, 6.000 dolaritos, 25 millones de pesos colombianos.

¿Cómo le fue a Wilmar Roldán en Boca Juniors vs. Palmeiras?

Para este compromiso se esperaba un juego más intenso, pero no fue así. Terminó siendo aburrido y con pocas emociones. Fueron un total de cuatro tarjetas amarillas, dos en el terreno de juego y otras dos en los bancos, dos por cada lado. 29 faltas, 13 para el local y 16 para el visitante. No hubo tarjetas rojas y se sancionaron apenas dos fueras de lugar.

Roldán es uno de los árbitros que se caracteriza por darle ritmo al partido, no pitar muchas faltas y dar normas de ventaja. Habla muchos con los jugadores y es respetado en todas las canchas, sin duda, uno de los mejores de Latinoamérica y el país.