Parece que el actual técnico de Millonarios tiene muy claro que los procesos en algún momento deben finalizar, así lo dio a entender en unas picantes palabras en diálogo con Caracol Radio. El entrenador Alberto Gamero, para muchos uno de los mejores del fútbol colombiano, se refirió a una posible salida del club bogotano.

En su intervención, Alberto Gamero explicó la razón de una posible salida de Millonarios y enciente la presión que existe en una de las hinchadas más grandes de Colombia, que exigen como sea un título de Liga tras varias eliminaciones que cuestan. Recientemente, el gigante azul quedó fuera de la Copa Libertadores 2022.

En contraste, Millonarios es líder de la Liga Colombiana I-2022, como siempre favorito al título y prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales del torneo. Hay una nueva oportunidad para levantar un trofeo, pero esta podría ser una última opción para Alberto Gamero de ganar con el club y sostenerse en el cargo.

"Yo no le temo a eso (a salir de Millonarios). Siempre trato que, a donde llego, quiero salir campeón y si no se da y uno tiene que irse, pues hay que hacerlo, no hay problema. Millonarios ha hecho buena campaña, un proyecto importante con buena camada de jugadores, si no se sale campeón y hay que irse, no tengo problema", dijo Alberto Gamero en Caracol Radio.