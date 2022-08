Cristian 'Chicho' Arango, actualmente una de las figuras de Los Ángeles de la MLS, y quien fue jugador de Millonarios, le mandó un sentido mensaje a Alberto Gamero. El delantero se acordó de su paso por el club azul, donde tuvo destacadas actuaciones.

Tras mostrar su mejor nivel en Millonarios, fue visto por Los Ángeles FC, que de inmediato lo anunció como nuevo fichaje, siendo uno de los movimientos más destacados de los últimos años en el gigante azul. Tras meses después, 'Chicho' Arango que protagonista de polémicas tras declararse hincha de Atlético Nacional.

En diálogo con Win Sports, Cristian Arango habló de su buen momento en la MLS de Estados Unidos, se refirió a sus compañeros Gareth Bale y Giorgio Chiellini y recordó a Millonarios, dejándole un lindo mensaje a Alberto Gamero.

"Vargas (Juan Pablo) fue un hermano para mí cuando estuve allí, era muy cercano; con Llinás también me la llevo muy bien... A Gamero le digo que no pierda el rumbo y que no cambie, que tarde o temprano Dios le dará la recompensa; él quiere quedar campeón, es muy sabio y ojalá se le den las cosas", dijo 'Chicho' Arango en Win Sports.