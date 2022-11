Millonarios se coronó campeón de la Copa Colombia el pasado miércoles en el estadio El Campín tras superar en la llave a Junior de Barranquilla. Si bien, fue un partido en el que el equipo local se vio superior durante los 90 minutos, hubo un jugador que sacó la cara por el equipo visitante y fue Sebastián Viera, quien atajó varios remates del conjunto 'embajador'.

Desde el calentamiento, el portero uruguayo se robó todas las miradas de la hinchada capitalina, pues en varias oportunidades realizó gestos ofensivos y provocativos, a lo que la afición respondió con insultos constantemente. Viera es uno de los jugadores que más odios despierta en los seguidores de Millonarios en los últimos años.

Esa es una de las razones por las que Viera afirma gustarle jugar en El Campín, expresa que es algo que lo motiva a sacar lo mejor de él: "por más que me puteen los hinchas acá a más no poder, me encanta jugar en El Campín”. A pesar de esto, al final del partido se conoció un video que se hizo viral en redes sociales.

Cuando todo había terminado y los hinchas de Millonarios estaban celebrando a las afueras del Nemesio, los jugadores de Junior abandonaron el estadio y en el recorrido al interior del bus, hubo un encuentro entre el portero de Junior y la hinchada 'embajadora', sorprendentemente no hubo insultos, sino un saludo caluroso en el que se vio el respeto por parte de los dos.

Aquí el video del saludo