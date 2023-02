Juan Fernando Quintero, una de las estrellas del fútbol colombiano actualmente, se une a la solidaridad de Millonarios tras la agresión a Daniel Cataño en el estadio Murillo Toro de Ibagué. El jugador iba como titular para el partido, pero todo terminó muy mal y en una terrible agresión de un 'hincha'.

Antes del pitazo inicial, un furioso seguidor del Deportes Tolima se lanzó a la cancha y le pegó por detrás a Daniel Cataño, seguramente con la herida abierta por aquel penalti fallado ante Atlético Nacional, que le hizo perder el título al club tolimense en la Liga Colombiana I-2022.

De inmediato, Millonarios alzó su voz de protesta y pidió no jugar el partido, los jugadores del equipo azul, liderados por David Silva, optaron por marcar un precedente y no disputar el encuentro. Por otra parte, las reacciones no se han hecho esperar, una de ellas fue la de Juan Fernando Quintero, jugador de Junior.