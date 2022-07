Alberto Gamero, en rueda de prensa, se refirió a la situación de dos de sus máximas figuras y prácticamente optó por suplicar para que no caigan ofertas por los jugadores que son titulares indiscutidos en Millonarios. Serían bajas lamentables para el equipo azul en esta temporada.

Se trata de Andrés Llinás y Daniel Ruiz, baluartes en el once inicial y las jóvenes promesas en las que Millonarios confía para hacer algo más de ganancias. El defensa es clave en la línea de cuatro y Ruiz, vital en el ataque. Una transferencia de alguno al fútbol de exterior, será de las más destacadas y de las más caras en el fútbol colombiano.

En rueda de prensa, Alberto Gamero deja ver su preocupación por si llegan ofertas por Andrés Llinás o Daniel Ruiz. Por ahora, no hay nada concreto, pero los rumores no faltan. El entrenador de Millonarios habló de este tema que se ve le causa bastante preocupación. Van fijos en la titular.

Las súplicas de Gamero para que no haya ofertas por Ruiz y Llinás

"Lo de Llinás y lo de Ruiz, hasta el momento no hay una oferta que uno diga 'es que se van', pero también tengo que pensar una cosa, ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones. Yo algo siempre he dicho en un equipo, si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tener a un jugador si no quiere estar, eso no quiere decir que ellos no quieran estar", dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.

"Estando ellos con una posibilidad de irse a otra parte, a Europa o a otro fútbol, y estar aquí, no van a tener la mente aquí. Ojalá que no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí. Hasta ahora tú ves que Ruiz está jugando y Llinás está jugando, porque no hay negociaciones por ellos, el día de mañana pueden que haya por ellos", agregó Gamero.