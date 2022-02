Miguel Ángel Russo es uno de los entrenadores más queridos en los últimos años por la hinchada de Millonarios, esto por el título de Liga que consiguió, pero también por el complicado momento que vivió cuando dirigía el equipo y tenía cáncer.

El actual técnico de Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita recordó el momento cuando tuvo la enfermedad y en el 'embajador' le dieron un muy buen trato, comprendieron la situación y le brindaron todo el apoyo posible.

"Por eso le agradezco mucho a la gente de Millonarios y la amo porque en el momento más difícil de mi vida, el club y Colombia estuvieron al lado mío. Jamás me invadieron en nada. La gente de Millonarios se portó muy bien”, contó Miguel en una entrevista al programa 'Super Depor Radio'.

Russo resaltó el respeto de la gente en Colombia, algo que seguramente en Argentina no pasaría, ya que posiblemente en su país le hubieran invadido la privacidad.

"Por ahí en Argentina vas a hacer quimioterapia y te quieren sacar una selfie, en cambio en Colombia es un respeto total. Todo eso te hace sentir que no te invaden. Un montón de cosas que me hacían sentir mucho mejor. Me cubrieron, me protegieron y me cuidaron muchísimo y no sé si en mi país me hubiesen protegido y cuidado de esa forma y esa manera", expresó.

Aquí el video de las palabras de Miguel Russo sobre Millonarios y Colombia: