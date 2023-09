Millonarios FC viene de menos a más en la Liga Colombiana y consiguió otros tres puntos que lo mantienen en el grupo de los ocho. El equipo dirigido por Alberto Gamero sumó otra victoria y lo hizo en la fecha 13 en su visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur en un partido que tuvo que ser aplazado y jugado en la mañana de este lunes.

El conjunto ‘embajador’ sufrió en el primer tiempo pese a ser superior a su rival, se fue con el marcador abajo 1-0 y pudo ser peor, pero el VAR corrigió un error del árbitro que había decretado penal. Larry Vásquez igualó el compromiso en la primera jugada del segundo tiempo y Beckham David Castro, quien ingresó en el segundo tiempo, puso el 2-1 definitivo.

¿Cómo va Millonarios en la tabla de posiciones?

Millonarios, que hasta hace dos fechas estaba por fuera de los ocho en el décimo lugar, se fue metiendo de a poco y a la fecha es quinto con 22 puntos y +1 en la diferencia de gol. Si bien, no pueden cantar victoria, se van acercando a la clasificación y se encuentran por debajo de Águilas Doradas, América de Cali, Atlético Nacional e Independiente Medellín. Solo por debajo están Independiente Santa Fe que tiene un gol menos en la diferencia, Deportes Tolima y Alianza Petrolera.

El balance de Gamero tras el triunfo ante Envigado

El entrenador cambió un par de nombres y la estructura en el terreno de juego, pobló más el medio campo y sacó a los laterales: “Bertel se lesionó y no pudo jugar, me animé porque íbamos perdiendo un partido que no merecíamos ir perdiendo, vi que el equipo estaba jugando bien y estaba llegando, insistí en darle un poquito más de volumen, le insistí a Guerra y Ruiz que me sirvieran de carrileros, no quería sacar a Cataño, a Ruiz, Pereira y Larry, la única manera de tenerlos era mantener esa estructura”, dijo el entrenador.

¿Qué viene para Millonarios en Copa y Liga?

El conjunto ‘embajador’ tendrá un calendario apretado en el que afrontará la Liga Colombiana y los cuartos de final de la Copa. El jueves recibirá a Alianza Petrolera en El Campín para jugar el partido de ida y el fin de semana próximo se medirá ante Unión Magdalena en Bogotá, aunque este juego podría ser aplazado ya que el estadio El Campín sería prestado para un concierto. Cuatro días después jugará la vuelta ante los ‘aurinegros’.