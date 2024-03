“Millonarios FC informa que el jugador Andrés Llinás presentó una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda, motivo por el cual no estará disponible para el juego de este miércoles 27 de marzo vs. Santa Fe.

En lo que tiene que ver con Liga Colombiana, ya se tacha vs. Santa Fe, y no hará parte contra Fortaleza, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla y Boyacá Chicó. Sumando el clásico que ya se jugó y donde se dejó ver en las tribunas de El Campín, Llinás sumaría siete partidos sin jugar.

Aproximadamente, son siete compromisos en los que Andrés Llinás no podrá estar mientras se recupera. En lo que a Copa Libertadores se refiere, es baja confirmada contra Flamengo en la primera fecha de la fase de grupos y no hará parte de la convocatoria para el compromiso contra el Club Bolívar, juego que se realizará en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la fecha 2 del grupo E.

Millonarios se sacude de la crisis y vuelve a la victoria en el clásico capitalino y ante su gente en El Campín de Bogotá. El gigante ‘Embajador’ no la pasaba bien en el torneo colombiano, pero el derbi de Bogotá fue el instrumento de salida para pasar la página y más bien concentrarse en clasificar a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024.

