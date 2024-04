La duda está por los lados de Jorge Arias, quien tuvo que salir lesionado del clásico contra Santa Fe. Hasta el momento, no hay reporte médico y su situación es una incógnita. Pareciera que el club ‘Embajador’ espera los resultados de la resonancia magnética y así se definirá si hará parte de la nómina de viajeros.

La otra baja es la de Larry Vásquez, volante de primera línea que tuvo que forzar la falta dentro del área luego de un error en la salida contra Flamengo. De Arrascaeta se perfilaba para rematar, pero el jugador de Millonarios lo tocó desde atrás y al piso. El juez central no lo dudó y le mostró la tarjeta roja. Se pierde el juego ante Bolívar y su lugar lo tomaría Juan Carlos Pereira.

Tras el 1-1 a Flamengo y con un fin de semana que pasará en limpio y no verá actividad en la Liga Colombiana, Millonarios ya comienza a ver a Bolívar y cómo planeará el juego en el Hernando Siles. En lo que tiene que ver con el equipo ‘Embajador’, hay dos bajas confirmadas para este juego y otro jugador que todavía está en duda.

