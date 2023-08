Millonarios hizo oficial el regreso de Daniel Ruiz con particular video

Millonarios viene de menos a más en lo que va de la temporada donde buscará defender los dos títulos, el de Liga y el de Copa. El equipo de Alberto Gamero no tuvo su mejor inicio en la Liga, pero ya viene sumando, lo mismo en Copa donde tomó ventaja ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.

Sin muchos refuerzos, pero manteniendo la nómina, el cuadro capitalino quiere seguir dando de qué hablar en el Fútbol Colombiano. El único jugador diferente que llegó para esta temporada fue el ya conocido, Daniel Ruiz, quien había salido en condición de préstamo y con opción de compra al Santos de Brasil.

Al ‘10’ no le fue de la mejor manera y no le salieron las cosas como esperaba, por lo que tuvo que regresar al equipo que lo puso en el radar de diferentes equipos del continente. Ruiz fue oficializado este viernes por Millonarios que subió un particular video en redes sociales.

Ruiz se está poniendo a punto y entrando con sus compañeros para ser tenido en cuenta por el entrenador para la seguidilla de partidos que se vienen. Millonarios enfrentará este domingo a Jaguares en Montería, luego jugará la vuelta de los octavos de final ante Bucaramanga en condición de visitante y posteriormente recibirá a Once Caldas en El Campín por Liga.

(VIDEO) ASÍ FUE OFICIALIZADO DANIEL RUIZ POR MILLONARIOS